Kā strādāt attālināti, neriskējot ar drošību

Noteikta drošības prasība attālinātā darba gadījumā, lai izvairītos no korporatīvas spiegošanas un kibernoziegumu situācijām, mūsdienās ir uzstādīt un izmantot divu faktoru autentifikāciju MFA, kā arī pārliecināties par paroles drošības politikas ievērošanu. Visdrošākā parole ir tāda, kura nevis tiek ģenerēta ar speciāliem paroļu ģeneratoriem internetā, bet gan sastāv no vairākiem izdomātiem vārdiem ar lielajiem, mazajiem burtu simboliem un pa starpām iestarpinātam kādam ciparam un speciālam simbolam, tā radot unikālu simbolu virkni, kas līdzinās teikumam, piemēram: EsParastiMierigiGulu24hDiena,JoMansTiklsIrDrosiba! Šādu paroli ir neiespējami noģenerēt ar automātiskajiem paroles ģeneratoriem, ko parasti izmanto uzbrucēji, bet to savukārt ir vienkārši atcerēties pašam autoram.

«Pastāv risks, iespēja, ka izmantotie datori, planšetes, telefoni un citas iekārtas, ar kurām darbinieks pieslēdzas attālināti Citrix Virtual App and Dekstop risinājumu sistēmu videi var būt jau kompromitētas jeb uzlauztas. Līdz ar to noziedznieki varēs ne tikai pārtvert datu plūsmu, bet arī piekļūt organizācijas tīklam. Šeit ļoti būtiski pirms pieslēgšanās attālam tīklam vai sistēmai ir pārbaudīt vai ierīces atbilst noteiktajām tehniskajām drošības politikām un vai tajā ir uzstādīta, ar jaunākiem drošības atjauninājumiem Antivīruss programma, kā arī visi svarīgākie ievainojamības operētājsistēmu atjauninājumi,» uz darbinieku nereti ignorētiem riskiem uzmanību vērš A.Biezais.

Veicot attālināto darbu, svarīgi izmantot drošu interneta pieslēgumu. Vajadzētu izvairīties izmantot publiskās pieejas bezvadu Wi-Fi tīklus, jo tos iecienījuši uzbrucēji un nevar būt drošs par to, vai šis tīkls jau nav kompromitēts. Tā vietā labāk izmantot mobilo internetu LTE 4G/5G, viedtelefonā aktivizējot HotSpot funkciju un pieslēdzoties mobilajam tīklājam no darba datora. Mobilā interneta datu pārraide LTE 4G/5G tīklā jau pašā pamatā tiek šifrēta.

Attālināto darbu veicot no mājām, ļoti būtiski ir pārliecināties, ka mājas interneta pieslēguma rūteris ir konfigurēts ar visiem tam nepieciešamajiem un iekārtas ražotāja ieteiktajiem drošības noteikumiem. Svarīgākie no tiem ir piekļuve pie paša rūtera, lai veiktu konfigurēšanu, ir jāaizsargā ar ļoti drošu paroli un konfigurēšanas iespējas jāatļauj tikai un vienīgi no iekšējā mājas tīkla. Noteikti vajadzētu aizliegt visa veida nevajadzīgo trafiku no ārējiem uz iekšējiem tīkliem, kā arī nevajadzētu izmantot dažādas failu apmaiņas programmas. Jāpatur prātā, ka tieši rūteris ir tā iekārta mājās, kas iekšējo datortīklu pasargā un atdala no ārpasaules uzbrukumiem.