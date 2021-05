Vēja turbīnas pēc dzīves cikla beigām iespējams pārstrādāt

Ja vēja parka īpašnieks ir ieinteresēts darbību turpināt, ir nepieciešams atjaunot vēja elektrostaciju daļas vai veikt jaudas palielināšanu, uz iepriekšējiem pamatiem uzstādot jaunākas, iespējams, lielākas kapacitātes turbīnas. Vēja turbīnu dzīves ilgumu nosaka vairāki apstākļi, tomēr viens no būtiskākajiem ir vide un tās radītie apstākļi, kas ietver vidējo vēja ātrumu, turbulences intensitāti, ciklisko slodzi un citus faktorus. Turbīnu lāpstiņas visbiežāk ir pakļautas bojājumiem, jo tās kustībā ir pakļautas augstai slodzei, turklāt to var ietekmēt, piemēram, liels vēja ātrums vai zibens spēriens. Būtiski, ka turbīnu dzīves ciklu var pagarināt, veicot rūpīgu to uzraudzību un apkopi.