Uzņēmuma energoaudita laikā energoauditors kopā ar uzņēmuma pārstāvjiem izvērtē iespējamos energoefektivitātes pasākumus, lai samazinātu izmaksas par enerģiju vai aizstātu fosilo kurināmo ar atjaunojamajiem enerģijas avotiem (saules vai ģeotermālā enerģija). Uzņēmuma energoaudita laikā energoauditors novērtē uzņēmuma tehnoloģijas, ēkas un sniedz atbildes uz tādiem jautājumiem kā – “Cik daudz enerģijas tiek patērēts?”, “Kas ir lielākie enerģijas patērētāji?”, “Kādas ir enerģijas izmaksas?”, “Vai enerģija tiek izmantota efektīvi?”, “Vai ir iespējams samazināt enerģijas patēriņu un/vai izmaksas par enerģiju?” u. c.

“Tā kā pēdējā gada laikā vērojams straujš energoresursu cenu kāpums, būtiski ietekmējot saimnieciskās darbības plānošanu un energoresursu patēriņu, šis ir piemērots laiks, lai izskatītu un realizētu ne tikai jaunus, bet pārvērtētu arī iepriekš identificētus energoefektivitātes pasākumus. Pasākumi, kas pie iepriekšējām energoresursu cenām īsti pievilcīgi nešķita, tagad var izrādīties pat ļoti saistoši,” secina SIA EKODOMA energoauditors un projektu vadītājs Kristaps Kašs.

Energoaudita galvenie virsmērķi

Lai gan enerģijas cenu kāpums daudzos rada saprotamas bažas, biznesa vidē pārmaiņas ir visai biežs viesis. Arī Kristaps apliecina, ka lielākā daļa uzņēmumu tomēr ir pietiekami rūdīti un spēj ātri adaptēties, līdz ar to panikā šobrīd neviens nekrīt. Tā vietā tiek racionāli domāts un spriests – kāda būtu vislabākā izeja no šīs situācijas? Un viena no tām ir uzņēmuma un ēku energoaudits. “Visi energoauditi būtībā iekļauj sevī trīs galvenos virsmērķus – noteikt enerģijas patēriņa plūsmas; izvērtēt to izmantošanas efektivitāti; sniegt priekšlikumus enerģijas patēriņa efektīvākai izmantošanai. Energoauditu veidi atšķiras ar pielietotajām metodēm, atsevišķos gadījumos ar nedaudz atšķirīgām normatīvā regulējuma prasībām.

Piemēram, rūpnieciskais energoaudits var palīdzēt precīzāk saprast enerģijas plūsmas uzņēmumā un noteikt prioritāri veicamos energoefektivitātes pasākumus ar augstāko atdevi, tādējādi pietiekami īsā laika posmā samazinot ražošanas izmaksas. Daudzi uzņēmumi pieliek lielas pūles, lai izmaksas kristos, stāsta Kristaps Kašs: “It sevišķi tagad, kad energoresursu cenas būtiski augušas. Taču arī gadījumos, kad uzņēmumam šķiet, ka tiek darīts viss iespējamais, energoauditors ar savu ilggadējo pieredzi darbā ar dažāda veida uzņēmumiem var sniegt jaunu skatījumu uz jau ierastām lietām.”

Domāt par planētas veselību

Šobrīd noteiktai grupai uzņēmumu – lielie uzņēmumi un lielie elektroenerģijas patērētāji – ir nepieciešams izvēlēties, vai nu tiek veikts uzņēmuma energoaudits, vai ieviesta sertificēta energopārvaldības sistēma ISO 50001, vai arī vides pārvaldības sistēma ISO 14001 ar papildinājumu. Energoauditors turpina: “Uzņēmuma energoaudits, kas tiek noteikts salīdzinoši lielam skaitam objektu (arī biroja ēkām, ēkām projektēšanas stadijā, ekspluatācijā esošām), ir veicams reizi četros gados, kā laikā nepieciešams īstenot vismaz trīs energoefektivitātes pasākumus. Energoaudits un energopārvaldības sistēma ir savstarpēji papildinoši procesi. Sākot ar enerģijas plūsmas noteikšanu un pasākumu identificēšanu, līdz pat nepārtrauktam enerģijas patēriņa monitoringam un analīzei.” Turklāt uzņēmums kopā ar sertificētu energoauditoru var strādāt ne tikai pie tā, lai samazinātu izmaksas par enerģiju, bet arī – lai mazinātu kopējās CO 2 emisijas. Kā nekā oglekļa dioksīds jeb CO 2 emisijas ir viena no siltumnīcefekta izraisošajām gāzēm, kas ir atbildīga par akumulēšanos atmosfērā un pakāpenisku planētas vidējās temperatūras pieaugumu.

Jebkurš uzņēmuma process ir saistīts ar lielākām vai mazākām CO 2 emisijām. “Tāpēc viens no galvenajiem uzdevumiem ir iespēju robežās šīs emisijas mazināt, ideālā gadījumā – nodrošināt CO 2 emisiju neitralitāti visa gada griezumā. Ja ejam soli tālāk un vērtējam jau kopējo uzņēmuma procesu ietekmi, tad papildus enerģijas patēriņam vēl tiek ņemtas vērā arī uzņēmuma izmantotās izejvielas un citi patērētie resursi, kas nosaka uzņēmuma CO 2 emisiju pēdas nospiedumu. Šīs pēdas aprēķins un pasākumi tās samazināšanā skaidri norāda uz uzņēmuma apņemšanos atbildīgi izturēties pret ierobežotajiem resursiem,” dalās Kristaps Kašs.

Ko sniedz uzņēmuma energoaudits?

Uzņēmuma energoaudits un energoefektivitātes pasākumi nav saistīti tikai ar enerģijas patēriņa samazināšanu vien. Tie aktualizē arī citus aspektus un papildu ieguvumus. Turpinājumā daži no tiem.

Enerģijas noplūdes. Bieži nemaz neaizdomājamies, ka arī gaismas, ka atstātas ieslēgtas naktī, neefektīvs apgaismojums, gaisa noplūdes, laikapstākļiem neatbilstoši logi, durvis, vecas elektroierīces u. tml. objekti diezgan daudz un lieki tērē enerģiju. Ar energoaudita palīdzību šīs nianses tiks precizētas un pārskatītas.

Drošība un komforts. Sertificēts energoauditors energoaudita laikā identificēs arī iespējamos apdraudējumus, padarot uzņēmuma vidi daudz drošāku un komfortablāku. EKODOMA energoauditors Kristaps Kašs stāsta, ka energoaudita laikā telpās tiek veikti arī CO 2 koncentrācijas mērījumi. Tiek skatīts, kā CO 2 koncentrācija mainās dienas laikā, no tā secinot, vai ventilācijas iekārtas strādā vai nestrādā ar pietiekamu jaudu. “Praksē esam novērojuši, ka telpas mēdz būt arī pārvēdinātas. No tā var rasties 3 potenciālie sarežģījumi: elektroenerģijas patēriņš ventilācijas iekārtai ir lielāks; arī siltumenerģijas patēriņš dēļ tā ir lielāks; savukārt, ja telpas pārvēdina ziemā, mazinās relatīvais mitrums, kas var kairināt gļotādu un radīt spēcīgu diskomfortu. Tāpat, – ja ir nepareizi izprojektēti ventilācijas gaisa vadi, arī tad gaisa plūsma var palielināties, pūst cilvēkiem virsū, veicināt apsaldējumus utt. Tāpēc vienmēr jāatrod līdzsvars.”

