Vēja enerģija un ūdeņradis – enerģētiskās drošības potenciāls

Vēja un ūdeņraža sinerģija

Šobrīd viens no vēja enerģijas klupšanas akmeņiem ir tās ieguves nepastāvīgums – neliela vēja laikā saražotā enerģija ir minimāla, savukārt vējainā laikā – ieguves apjomi tik lieli, ka tīkls šādu daudzumu nespēj pieņemt, un vēja turbīnas ir jāizslēdz, tām jāstāv dīkstāvē. Par ļoti perspektīvu enerģijas uzkrāšanas veidu jau tuvākajās desmitgadēs varētu kļūt enerģijas pārvēršana “zaļajā” ūdeņradī jeb ūdeņraža iegūšana no ūdens elektrolīzes procesā, kas risinātu enerģijas uzkrāšanas problēmu stipra vēja apstākļos. Šāda ūdeņraža ražošana līdz šim bija dārgāka nekā tā iegūšana no dabasgāzes. Attīstot lielas jaudas mainīgu atjaunojamo energoresursu elektrostacijas, tiks radītas lielākas elektroenerģijas cenu svārstības tirgū, un lētas elektroenerģijas periodos būtu iespējams darbināt elektrolīzes iekārtas ūdeņraža ražošanai par zemākām cenām. Vēja enerģijas un ūdeņraža izmantošanas rentabilitāti nākotnē nodrošinās arī CO2 izmešu kvotu cenu kāpums.