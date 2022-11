Krievijai karā pret Ukrainu ir iespaidīgi zaudējumi, taču ir arī lielas terora rezerves

Krievijas cilvēkresursu zaudējumi

Pēc Ukrainas Ģenerālštāba datiem Krievija jau zaudējusi vairāk nekā 87 000 karavīru. Ja pievieno aptuveno skaitu ar smagi ievainotajiem (kas orientējoši varētu būt divas reizes augstāks nekā nogalināto), tad kopējie Krievijas armijas zaudējumi varētu būt mērāmi 250 000 karavīru. Tie ir aptuveni 70% no visiem Krievijas sauszemes spēkiem, kas bija agresorvalsts rīcībā pirms kara sākuma.

Sākotnēji Krievija plānoja uzbrukumā iesaistīt ap 200 000 karavīru no Rietumu, Dienvidu un Austrumu militārajiem apriņķiem. Pārējās apakšvienības (tie ir ap 150 000 karavīru) Krievija pārsvieda uz Ukrainu aprīlī – maijā, ņemot vērā milzīgos zaudējumos Krievijas spēkos.

Ja no februāra līdz septembrim Krievijas spēki būtu zaudējuši vien 5900 karavīru, tad diez vai septembra beigās diktators Vladimirs Putins būtu izsludinājis “daļēju” mobilizāciju, armijā iesaucot ap 300 000 rezervistu. Mobilizēto vidū ir ļoti daudz karavīru, kuriem ir nepietiekami liela pieredze kaujās ar tankiem vai artilērijas sistēmām. Tāpat arī nav bijis pietiekami ilgs laiks, lai sagatavotu viņus smagajām kaujām.

Zaudējumi tanku vidū

Kara sākumā Krievijas rīcībā bija aptuveni 3330 relatīvi moderni tanki. Pēc Ukrainas Ģenerālštāba datiem, Krievija jau zaudējusi vairāk nekā 2900 no tiem – teju 90% no tiem, kas bija Krievijas rīcībā iebrukuma sākumā. Lielākā daļa no tiem ir iznīcināti, taču vismaz 590 tankus kā trofejas sagrābuši Ukrainas spēki.