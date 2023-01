Veselības indekss: Katrs piektais Latvijas iedzīvotājs pārmērīgi aizraujas ar virtuālo vidi

Neraugoties uz to, ka lielākā daļa jeb 71 % Latvijas iedzīvotāju Mana Aptieka & Apotheka Veselības indeksa pētījumā atzinuši, ka cenšas preventīvi rūpēties par savu veselību, pētījuma dati rāda, ka joprojām lielākajai daļai jeb 73 % iedzīvotāju piemīt kāds kaitīgs ieradums. Lai gan, salīdzinot datus ar 2020. gada pētījuma rezultātiem, izmaiņas nav ļoti būtiskas (+3 %), tomēr, raugoties ilgākā laika periodā, redzama negatīva tendence – piecu gadu laikā iedzīvotāju skaits, kuri paši norādījuši, ka viņiem piemīt kāds kaitīgs ieradums, pieaudzis par 29 %. Lai gan ir saprotams tehnoloģiju un viedierīču izmantošanas nozīmīgums ikdienā, satraukumu raisa fakts, ka būtiski pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri paši atzīst, ka pārmērīgi aizraujas ar virtuālo vidi. Saskaņā ar 2022. gada pētījuma rezultātiem 18 % Latvijas iedzīvotāju kā kaitīgu ieradumu norādījuši pārmērīgu aizraušanos ar internetu, sociālajiem tīkliem un datorspēlēm, turklāt, šo iedzīvotāju skaits pēdējo piecu gadu laikā ir teju trīskāršojies. Ļoti ticams, ka to veicinājusi Covid-19 pandēmija, kas ne tikai paātrināja digitalizāciju, bet vienlaikus pamudināja daudzus vēl aktīvāk apgūt un sākt lietot tehnoloģijas, īstenot dažādas aktivitātes virtuālajā vidē, sākot no pirkumiem interneta veikalos, beidzot ar ikdienas saziņu un darbu.