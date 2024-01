Latvijas eksporta iespēja – uzņēmumu veselības un drošības procesu digitalizācijā

Ja raugās no direktīvas mērķa puses, tad šis ir viens no būtiskākajiem, bet reizē arī sarežģītākajiem un finansiāli dārgākajiem posmiem. Veselības pārbaudes var būt gan formālas, gan neformālas, bet izaicinājums bieži slēpjas citā aspektā, proti, daudzās valstīs tas ir jautājums par veselības datu apmaiņu starp iestādēm, kur, veicot pārbaudi pie viena ārsta, tam ir/nav pieejama arī citu vēsturisko pārbaužu informācija, kas palīdz izmeklējuma laikā. Ir valstis, kas nosaka, ka organizācijām jābūt noslēgtam līgumam ar iestādēm, kas sniedz veselības pārbaudes. Šeit jāpiezīmē arī tas, ka ir valstis, kas pozitīvi novērtē mūsu Latvijas sistēmu, kura nosaka konkrētus veselības pārbaužu faktorus un ārstus, kas jāpiesaista, analizējot šo faktoru iedarbību uz veselību, jo tādā veidā tiek izslēgtas interpretācijas.

Ja pirmajā posmā tiek noteikts, kāds drošības aprīkojums nepieciešams, tad šīs ceturtās prasības uzdevums ir pārliecināties, ka tas tiek iegādāts, izsniegts, ikdienā lietots un vēlāk atgriezts. Visu etapu statusus var kontrolēt Meemo E-work safety vai citā specializētā IT risinājumā katra darbinieka līmenī. Gatavojot nākamā gada budžetu, tas palīdz ātri un precīzi veikt cenu aptauju, tiešie vadītāji var viegli izsniegt, bet nodarbinātie apstiprināt saņemšanas faktu e-vidē. Viens no ikdienas izaicinājumiem gan darba devēja, gan darba ņēmēja pusē ir ātri pārliecināties – vai konkrētā darba veikšanai ir nepieciešams kāds drošības aprīkojums? Sevišķi tas ir aktuāli pie liela nodarbināto skaita vai darbinieku rotācijas. Šeit parādās digitālo risinājumu efektivitāte to ātri noskaidrot vai nepieciešamības gadījumā - pieprasīt. Fakts, vai paši drošības līdzekļi arī tiek izmantoti darbu veikšanai, tiek pārbaudīts sestā vai septītā uzdevuma kontekstā, proti, veicot drošības apgaitas vai ziņojot / fiksējot pārkāpumus no darba vides.