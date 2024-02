Latvija pērn eksportēja preces uz 201 pasaules valsti

Svarīgākās preces Latvijas importā pērn bija minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti, elektroierīces un elektroiekārtas, kā arī sauszemes transporta līdzekļi un to daļas. Minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti visvairāk tika importēti no Lietuvas (62,5%), Igaunijas (10,3%) un Krievijas (10,1%), elektroierīces un elektroiekārtas - no Lietuvas (14,4%), Ķīnas (12,4%) un Polijas (10%), bet sauszemes transporta līdzekļi un to daļas - no Vācijas (33,4%), Igaunijas (17,4%) un Polijas (9,7%).

Pieci lielākie importa partneri pērn bija Lietuva, Vācija, Polija, Igaunija un Nīderlande. To īpatsvars veidoja 55,9% no kopējās importa vērtības. No Lietuvas visvairāk tika importēti minerālprodukti, no Vācijas - satiksmes līdzekļi un to aprīkojums, savukārt no Polijas, Igaunijas un Nīderlandes - lauksaimniecības un pārtikas preces.