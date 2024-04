Iespaidīgas Baltijas mēroga pirmizrādes izstādē “Auto 2024”

Pēdējo desmit gadu laikā apvidnieki praktiski pilnībā no jauno automobiļu tirgus ir izstūmuši universāļus un minivenus. Tomēr “Škoda” tam turas pretim, piedāvājot uzreiz divus jaunus universāļus – “Octavia Combi” un “Superb Combi”, kas aprīlī piedzīvos Latvijas mēroga pirmizrādi. Pirmā modeļa gadījumā tā ir atjauninātā versija, bet “Superb Combi” ir pilnīgi jaunas paaudzes modelis, kas kļuvis ievērojami lielāks salīdzinājumā ar priekšteci un nodrošina bagātīgu aprīkojumu un ietilpīgu bagāžnieku garākiem ceļojumiem – 690 litru (par 30 l vairāk nekā iepriekšējam modelim).

Ķīnas autoražotājs “BYD” pēc elektromobiļu pārdošanas apjomiem pasaulē jau ir apsteidzis līdzšinējo līderi “Tesla”. Šādas titānu cīņas atbalsojas arī Eiropas tirgū, tādēļ Latvijas jauno automobiļu tirgu pamazām papildina līdz šim nedzirdētas automobiļu markas. Viena no tādām ir “Great Wall Motors”, kas Ķīpsalā prezentēs elektromobili “Ora 03”, kura veidolu zīmējis viens no bijušajiem “Porsche” dizaineriem. Tāpat no ķīniešu automobiļu piedāvājuma izstādē būs apskatāms apvidnieks “BAIC X55”, pikaps “JAC 8 Pro”, elegantais “Forthing 4” un sportiskais “Forthing 5”.