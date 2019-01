Jauns Latvijas kosmētikas zīmols INEX radikāli maina pieeju ādas kopšanai

INEX ir jauns Latvijā tapis uzņēmums ar mērķi ienest tirgū pavisam jaunu pieeju ādas kopšanai – no organisma iekšienes uz āru . Tieši šī komponente ir iztrūkstoša kosmētikas tirgū un mūsu galvā par to, kā labai ilgtermiņa ādas kopšanai vajadzētu izpausties.

INEX Cosmetics sadarbībā ar ārsti-homeopāti Ingunu Vecvagari ir izstrādājis pirmos piecus produktus sejas kopšanai ar iekšēju un ārēju pieeju: IN+EX nozīmē internal un external. Homeopātija dod iespēju rūpēties par ādu gan no iekšienes, gan no ārienes, kas INEX preparātiem piešķir unikalitāti. Ikvienam krēmam ir pielāgotas pērles, kas satur tās pašas aktīvās vielas, kas atrodamas krēmā, tādējādi nodrošinot holistisku un efektīvu ādas kopšanu no iekšienes un no ārienes. Mērķis, ko vēlamies sasniegt, ir ļoti konkrēts – skaistums un labsajūta. Medikamenti, ko satur pērles, ir zemos atšķaidījumos un tādēļ pielietojami ļoti plaši. Līdzīgi, kā ir akūtās fāzes terapija, kuru izvēlas, balstoties tikai uz konkrētiem simptomiem. Šī kosmētika ir ar zemu homeopātiskās vielas atšķaidījumu, tāpēc der jebkuram cilvēkam, neatkarīgi no konstitucionālā tipa, un tai iztrūkst blakusefekti. Bet pērles vienkārši efektu pastiprina.