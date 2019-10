100 m³ caur vienu noteku - tur vajag zināt un prast

Lietus laikā uz vienu kvadrātmetru plaknes ūdens sakrājas samērā ātri, bet uz 100 m², 200 m² jumta plaknes ūdens daudzums, kas tek no jumta, ir milzīgs, turklāt tas, plūstot lejup pa stāvu jumtu, iegūst vēl papildu spēku. Zinot, kāds ir ūdens spēks, būtiski ir to novadīt ar profesionālu noteksistēmu palīdzību, lai pasargātu gan ēkas fasādi, gan ēkas pamatus no bojājumiem, jo īpaši, ja vēlamies, lai būve kalpo ilgi un pamatīgi.

Salīdzinot ar citām, piemēram, skārdnieku gatavotajām, Zenit noteksistēmas izgatavotas no materiāla ar abpusēju pārklājumu - vienādu abās caurules pusēs. Rūpnieciskā ražošana nosaka arī to, ka dizains un visi savienojumi ir ļoti precīzi, kā tas ne vienmēr ir iespējams, gatavojot notekas darbnīcas apstākļos.

Viens no galvenajiem plusiem noteksistēmām ir montāžas vienkāršība - tās var uzmontēt arī vienkāršs amatnieks bez kādām īpašām, speciālām zināšanām. Jumiķu projektētas, tās ir radītas ar mērķi, lai montāža būtu viegla un ātra. Protams, ir lietas, kas meistaram jāņem vērā, - svarīgi ir pielikt tās atbilstošā kritumā, sadalot uz visu plakni, nevis pielikt vienkārši horizontāli un gaidīt labu rezultātu. Pareizi jāpieliek arī pati tekne, to nevar likt ne par zemu, ne par augstu. Ja būs par zemu, tad ūdens ies pāri, ja par augstu, tad ūdens sitīsies garām un tecēs gar fasādi. Būtiski tas ir arī ziemā - ja tekne būs uzlikta par augstu, tad sniegs to atkusnī var nolauzt. Šiem faktoriem svarīgi ir pievērst uzmanību teknes montāžā, un turpmākais noteksistēmu instalācijas process ritēs raiti. Savieno tikai detaļas un – gatavs! Šeit vietā patiešām ir teiciens “samontē un aizmirsti!”, jo nav nepieciešama arī detaļu papildu noblīvēšana un koriģēšana. Līdz ar to vienkārši un ātri paveicama noteksistēmas montāža tiešām rada prieku kā meistaram, tā ēkas īpašniekam, ietaupot gan laiku, gan pūles.