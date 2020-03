"Swedbank" šogad Latvijā gaida IKP kritumu par teju 6%

Tostarp Latvijā gada vidējās inflācijas prognoze šim gadam samazināta no iepriekš lēstajiem 2,4% līdz 0,5%, bet nākamajam gadam - no 2,4% līdz 1,6%.

Savukārt Lietuvā gada vidējās inflācijas prognoze šim gadam samazināta no 2,7% līdz 1%, bet nākamajam gadam prognoze palielināta no 2,5% līdz 3%, kamēr Igaunijā gada vidējās inflācijas prognoze šim gadam samazināta no 2,3% līdz 1%, bet nākamajam gadam - no 2,2% līdz 2%.