Pieci būtiski faktori, kas tuvākajā laikā ietekmēs visu pasauli

Pasaule pirms pandēmijas bija pilna dažādu izaicinājumu. Tikai pirms 12 gadiem notika lielākā finanšu krīze kopš pagājušā gadsimta trīsdesmitajiem gadiem. Lai tiktu ar to galā, daudzās valstīs tika pieņemti stingri taupības pasākumi, ko sabiedrība, it īpaši valstīs ar lielākiem ienākumiem, nesaprata. Daļa cilvēku uzskatīja, ka kapitālisma sistēma faktiski nostājās pret cilvēkiem, tādējādi radot lielu sabiedrības neapmierinātību.

Jā, ekonomiskā krīze, gadiem ejot, tika pārvarēta, taču dusmas nekur nepazuda. Šīs dusmas vislabāk izpaudās 2016. gadā, kad Lielbritānijas iedzīvotāji nobalsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības, bet vēlētāji ASV prezidenta vēlēšanās savu priekšroku deva Donaldam Trampam. Vēlāk, tieši pateicoties Trampam, ASV pievērsās protekcionisma politikai. Šādu soli var pamatot ar ASV politiķu bažām par to, ka Ķīna ir kļuvusi par neapstrīdamu pasaules lielvaru. Faktiski tika ielikti pamati jaunam, savdabīgam “aukstajam karam”.

Tiesa gan, pandēmijas efekts nav vienāds visās valstīs. Dažas valstis no Covid-19 izraisītajām sekām ir cietušas smagāk, bet citas mazāk. Tas skaidrojams ar to, cik kompetenti ir bijuši valstu vadītāji, cik vienaldzīgi vai tieši otrādi – aktīvi viņi bijuši. Tāpat arī vairāki uzņēmumi ir cietuši vairāk nekā citi, un tas pats attiecināms arī uz cilvēkiem. Līdz ar to – šī krīze nav uzskatāma par “vienāda smaguma krīzi visiem”, jo visi no tās cieš atšķirīgi.