IT kompānija Datakom: pandēmijas laikā pieaugusi virtuālās darba vides Citrix Workspace popularitāte

Latvijas IT kompānijas Datakom valdes loceklis Jānis Čupriks: "Sākotnēji Citrix koncepts izklausījās, kā zinātniskā fantastika, taču tagad to izmanto arvien vairāk lietotāju. Šodienas mainīgā pandēmijas situācija ir pierādījusi, ka koncepts ir pareizs un risina efektīvas darba vides jautājumus no dažādiem aspektiem ne tikai šodienai, bet arī nākotnes "new normal". Attālināts darbs ir atkarīgs no 4 parametriem: drošība, ērtums, izmantoto biznesa instrumentu efektivitāte, neatkarība no ierīces ar kuru strādājam. Katru parametru var nodrošināt ar dažādiem rīkiem, taču tieši Citrix koncepts risina visus nosauktos izaicinājumus ar vienu unikālu rīku - Citrix Workspace.