IT kompānija Datakom: attālinātā darba nākotne būs automatizēti servisi lietotāja digitālajiem rīkiem

Datakom valdes loceklis Jānis Čupriks: “Atkopšanās no krīzes būs vienlaikus izaicinājums un iespēja darba devējiem. Tieši IT jomā ar minimāliem finansiāliem resursiem var sasniegt vairākus mērķus, pirmkārt, izmērāmu un audzējamu produktivitāti, strādājot attālināti, tāpat ērtu un drošu piekļuvi svarīgajam. Fiziskās iekārtas var palīdzēt ergonomikai, taču ikdienas IT instrumenti būs visur vienādi neatkarīgi no tavas atrašanās vietas. Tāpēc par prioritāti kļūs rūpju brīvs darbs, kuru varēs nodrošināt automatizēti servisi lietotāja digitālajiem rīkiem.”