Lētāka elektroenerģija un ieņēmumi pašvaldības budžetā? Vietējo kopienu galvenie ieguvumi vēja parku tuvumā

Attīstoties atjaunojamo energoresursu izmantošanai elektroenerģijas iegūšanā, valstis ir radušas iespēju samazināt maksājumus par elektrību, nosakot zemāku elektrības tarifu vietējiem iedzīvotājiem (Vācija) vai samazinot PVN elektrībai (Itālija). Vācija izmanto vēl vienu veiksmīgu nodokļu pārdales mehānismu, 70% no peļņas nodokļa novirzot vietējai pašvaldībai, kurā vēja enerģijas izmantošanas projekts atrodas, un atlikušos 30% pašvaldībai, kurā reģistrēts uzņēmums, bet pastāv iespēja vienoties, ka pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas projekts, paliek 100% nodokļa. Itālijā (Sardīnijā) no vēja parkiem saņemtais finansējums tiek izmantots nodokļu (municipālo, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa) samazināšanai.

Vēja enerģijas nozares uzņēmumi katru gadu visā Eiropā nodokļos nomaksā aptuveni 5 miljardus eiro, tajā skaitā 1 miljardu eiro tieši vietējos nodokļos un citos tiešajos maksājumos, no kuriem labumu gūst vietējās kopienas. Vēja parki Eiropā vidēji vietējos nodokļos samaksā 2,3 eiro par katru saražoto MWh. [1] Attīstot vēja enerģijas izstrādes projektus, var tik noteikti speciāli nodokļi, kurus tālāk novirza tieši pašvaldību budžetos, tādējādi veicinot pašvaldību finansiālos ieguvumus un interesi attīstīt vēja parkus savā teritorijā. Vācijā (Bradenburgā) 2019. gadā pieņemts likums, kas nosaka, ka vēja parku operatoriem gadā jāmaksā 10 000 eiro liels nodoklis tām pašvaldībām, kas atrodas 3 km rādiusā. Itālijā (Sardīnijā) vēja parku operatoriem jāveic maksājums vietējai pašvaldībai 2% apmērā no vēja parka bruto ieņēmumiem, kas šajā konkrētajā gadījumā veido 12% no vietējās pašvaldības budžeta.