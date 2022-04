Ekonomiskā pakāpeniskuma princips vēja enerģijas apguvē

Lai gan Latvija var lepoties ar salīdzinoši augstu no atjaunīgās enerģijas iegūto elektroenerģijas daļu, pateicoties lielajām hidroelektrostacijām, joprojām lielu daļu elektroenerģijas iegūstam, dedzinot fosilos kurināmos, un importējam šos resursus no Krievijas. Akūtā nepieciešamība pēc enerģētiskās neatkarības un drošības ir iekustinājusi 20 gadus stagnējušo vēja enerģijas nozari[u1], taču joprojām aktuāls ir pēdējo gadu nozares būtiskais izaicinājums – sabiedrības pretestība līdz ko vēja parka izbūve paredzēta to dzīvesvietas tuvumā.