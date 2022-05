Depozīta iepakojums: cik vērtīgs izejmateriāls tas ir?

“Depozīta sistēmas priekšrocība ir tā, ka varam iegūt tīru un ar sadzīves atkritumiem nepiesārņotu materiālu, kuru iespējams 100% pārstrādāt, turklāt šāda materiāla izmantošanai ir plašākas iespējas. Pirms iepakojumu nodošanas pārstrādātājiem materiāls tiek uzskaitīts, sašķirots un sapresēts ķīpās, lai tā transportēšana būtu pēc iespējas efektīvāka. Šobrīd pārstrādei nodoto PET pudeļu apjoms ir līdzvērtīgs 2850 kubikmetriem, kas apjoma ziņā ir apmēram tikpat daudz kā Olimpisko spēļu peldbaseina tilpums – bez depozīta sistēmas liela daļa šo iepakojumu nonāktu dabā vai tiktu apglabāti poligonu atkritumu kalnos,” stāsta SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

PET iepakojums – ilgtspējīgs materiāls ar plašu pielietojumu

PET ir viens no izplatītākajiem bezalkoholisko dzērienu iepakojumu veidiem – aptuveni 62% no visa pasaulē patērētā PET materiāla tiek izmantoti, iegādājoties ūdeni un citus bezalkoholiskos dzērienus.[1] Pateicoties savam sastāvam, PET ir arī ļoti ilgtspējīgs un vērtīgs izejmateriāls, jo tas ir pilnībā pārstrādājams un to var atkārtoti izmantot gan jaunu pudeļu ražošanai, gan arī citu preču izgatavošanai.

Viss Latvijas depozīta sistēmas ietvaros savāktais PET materiāls tiek nodots pārstrādei uzņēmumā AS “PET Baltija”, kas ir viens no lielākajiem PET pudeļu pārstrādes uzņēmumiem Ziemeļeiropā. “Aprites ekonomikai attīstoties, pieaug arī savāktā materiāla vērtība, un parādās aizvien jaunas idejas un tehnoloģijas savākto polimērmateriālu pārstrādei un atkārtotai izmantošanai. Jau šobrīd PET materiāls tiek plaši izmantots ne tikai jaunu PET pudeļu ražošanā, bet no tā top arī PET plēve dažāda veida pārtikas un nepārtikas iepakošanai, spriegošanas lentes, ko parasti redzam mēbeļu un citu lielgabarīta produktu iepakojumā, pildvielas segām, tepiķi, celtniecības materiāli, skaņas izolācijas risinājumi un pat poliestera apģērbs. Viens no atzītākajiem brīvā laika mugursomu zīmoliem nesen ir uzsācis ražot mugursomu sēriju, kas arī būs izgatavota no pārstrādātām PET pudelēm. Pieaugot pārstrādāta PET materiāla izmantošanas iespējām, protams, pieaug arī tā vērtība,” komentē Salvis Lapiņš, AS “PET Baltija” valdes priekšsēdētājs.

Alumīnija skārdenes – viens no visvērtīgākajiem iepakojumu veidiem

Katru gadu Eiropā tiek patērētas līdz 50 miljardiem alumīnija skārdeņu, padarot to par vienu no populārākajiem dzērienu iepakojumiem pasaulē.[2] Alumīnija skārdenes ir viens no ilgtspējīgākajiem iepakojumu veidiem, jo tās sastāv no vidēji 70% pārstrādāta metāla. Pateicoties materiāla izturībai un stingrībai, skārdenes spēj izturēt ekstremālas temperatūras un spiedienu, kā arī nodrošina iepakotā dzēriena aizsardzību no tiešiem saules stariem u. c. faktoriem.

Kā skaidro Miks Stūrītis, efektīvai alumīnija pārstrādei ir nepieciešams pastāvīgi liels izejmateriālu apjoms, tādēļ Eiropā strādā salīdzinoši neliels skaits alumīnija pārstrādātāju. DIO savāktā materiāla pārstrādi nodrošina Vācijas uzņēmums “Novelis Deutschland GmbH”, kas ir vadošais izlietoto dzērienu skārdeņu pircējs un pārstrādātājs visā pasaulē un ik gadu pārstrādā vairāk nekā 74 miljardus skārdeņu.

Alumīnija skārdeņu vidējais dzīves cikls ir pāris mēneši, un, pateicoties mūsdienu tehnoloģiju iespējām, pārstrādāta skārdene var atgriezties veikalu plauktos nieka 60 dienu laikā.[3] Būtiski, ka alumīnijs var tikt pārstrādāts neierobežotu reižu skaitu un no tā var izgatavot ne vien jaunus dzērienu un pārtikas produktu iepakojumus, bet, piemēram, auto detaļas un citus vērtīgus priekšmetus.

