Ko par Latvijas depozīta sistēmu domā pašmāju influenceri?

Laurim rūpes par Latvijas dabu nozīmē sākt pašam ar sevi. “Mēs varam un protam skatīties apkārt un redzēt slikto, nepatīkamo, piemēsloto, bet tā vietā, lai brīnītos par to, ka kāds vēl tikai mācās šķirot atkritumus, mēs varētu rādīt labo piemēru, nododot tukšos dzērienu iepakojumus depozīta punktos.” Viņaprāt, mums jāsāk pašiem ar savu mazo pasauli, lai aptvertu globālo skatījumu, un viens no variantiem, kā to ieraudzīt, ir jaunieviestās depozīta sistēmas izmantošana. “Protams, šī sistēma pagaidām atrodas pārejas periodā, jo veikalu plauktos visi iepakojumi vēl nav marķēti ar depozīta zīmi, bet tieši mēs varam palīdzēt tai attīstīties, izmēģinot to, šķirojot atkritumus, kā arī iedrošinot un pamācot līdzcilvēkus. Jā, citviet pasaulē depozīta sistēma pastāv jau sen, bet tagad tā beidzot pieejama arī pie mums. Tāpēc ejam, izmēģinām, nododam!” iedrošina Lauris.