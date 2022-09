Jānis Vitenbergs: Vai gods zaudēt amatu, sargājot latviskumu?

Pandēmijas laikā, kad arī mēs, mūziķi, bijām ļoti ierobežoti koncertdarbībā, katru dienu gaidījām kādas pozitīvas ziņas no valdības par ierobežojumu saprātīgu piemērošanu. Un tieši šajā posmā patīkami pārsteidza ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, kurš, manuprāt, vienīgais no visiem valdības ministriem izprata reālo situāciju ne tikai no uzņēmēju, bet arī no iedzīvotāju viedokļa. Viņš nāca klajā ar racionāliem un saprātīgiem priekšlikumiem, kas ļautu pilnīgi visu veidu uzņēmējiem strādāt.