Iepazīsti šinšillu modes tendences izstādē “PetExpo 2023”

Izvēlies savu šinšillu!

Šinšillu audzētāja Olga uzsver, ka viņas asociācijā neviens nenodarbojas ar kažokādu ieguvi. Savukārt ar pārdošanu gan – jebkurš var iegādāties sev tīkamāko pūkaino mīluli, sākot no 60 eiro. Galvenais, lai ir pašiem savs būris, jo pārējo Olga izstāstīs un parādīs – par to nav jāsatraucas!

Vilcienā ar 20 šinšillām

Lai gan Olga arī šobrīd piedalās izstādēs, viens piedzīvojums īpaši palicis atmiņā no senākiem laikiem. Tā bija izstāde Maskavā, uz kuru viņa kopā ar savu ģimeni brauca ar vilcienu, vedot sev līdzi 20 šinšillas. Desmit no tām saņēma pirmās vietas savā klasē, piecas bija godpilnās 2. vietas ieguvējas, bet viena pat saņēma “best in show” titulu kā labākā no labākajām izstādes šinšillām.