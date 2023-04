Lieldienās veikalos pieejamās baltās vistu olas šogad importē no Ukrainas

Tikmēr SIA "Maxima Latvija" pārstāve Laura Bagātā sacīja, ka olas ir viens no pieprasītākajiem produktiem ne tikai Lieldienās, bet arī ikdienā. Lielākā daļa no "Maxima" klāstā esošajām olām ir tieši vietējo ražotāju, taču pieejamas olas arī no Ukrainas, Lietuvas un Polijas.