Parlamentāriete netic, ka nākamgad slimnīcai izdosies apgūt ES fondu finansējumu, kā arī atgūt zaudējumus no būvniekiem. Circene rosināja citā komisijas sēdē sākt runāt par to, ka medicīnas iestādes ir jānodala no būvniecības darbiem, jo slimnīcām neesot kapacitātes, lai veiktu nepieciešamos darbus, uzraugot būvniecību.