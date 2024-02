Vispārējās valdības budžeta deficīts pērn bija 2,3% no IKP

Kopbudžeta nenodokļu ieņēmumi 1,1 miljarda eiro apmērā 2023.gadā iekasēti par 219,2 miljoniem eiro jeb 25,9% vairāk nekā gadu iepriekš. FM norāda, ka to veicināja 2023.gada pirmajā pusē veiktie valsts lielāko kapitālsabiedrību dividenžu maksājumi. Tostarp AS "Latvenergo" 2023.gada maijā dividendēs valstij no pērnā gada peļņas izmaksāja 134 miljonus eiro, kas ir par 63,8 miljoniem eiro vairāk nekā gadu iepriekš.