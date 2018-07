Grils pleca somā

Ideja radās trim draugiem, braucot ar auto no Rīgas uz Liepāju. Aizrunājušies par to, ka derētu doties pie dabas, viņi sāka prātot par to, kā brīvā dabā pagatavot kaut ko sarežģītāku par ugunskurā ceptiem kartupeļiem un desiņām. Kāds izmeta domu, ka šādā gadījumā noderētu portatīvs grils.