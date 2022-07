Tēva loma: nebaidies pieskarties dēlam un slavē meitas skaistās bizes!

Vīriešiem no dabas dota balss, kas pievērš uzmanību. Viņiem ir vieglāk bērniem mācīt disciplīnu. Labs veids, kā tēviem iesaistīties bērna audzināšanā un pavadīt ar viņu laiku, ir lasīt vakara pasaciņu

Dēli gluži kā sūklis uzsūc zināšanas par vīriešu pasauli, vēlas piederēt stiprajam dzimumam un būt vīrieša vārda cienīgi. Meitas šajā periodā ļoti vēlas tēva uzmanību, to, ka viņš par meitu priecājas, ievēro un uzslavē, piemēram, par to, cik raiti sokas lasīšana, cik skaista kleita izvēlēta, cik prasmīgi nomazgāti trauki, cik brīnišķīgi piestāv jaunais matu sakārtojums.

Kā norāda Rimi Bērniem eksperte, bērnam, kurš jau sasniedzis pusaudžu vecumu, audzināšana kļūst grūtāka. “Vecākiem īpaši rūpīgi jādomā, kā runāt ar bērnu, lai, no vienas puses, viņu teiktais tiktu sadzirdēts, bet, no otras – lai bērns nebūtu aizvainots. Ne visi tēvi spēj un zina, kā veidot sarunu ar pusaugu bērnu, taču attiecībām par labu vienmēr nāk kopīgi pavadīts laiks, kurā abi dara to, kas patīk, piemēram, brauc ar skrituļslidām, slēpo.