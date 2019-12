Intervija ar Nissan Qashqai īpašnieku Žerāru: “Lai šī mašīna būtu pavisam ideāla, tai trūkst tikai bezmaksas degvielas!”

Jautājām arī, bez kādām Nissan Qashqai tehnoloģijām vai šā modeļa ērtībām viņš nevarētu iedomāties savu ikdienu. Žerārs labprāt uzskaita: ”Nevarētu iztikt bez 360 grādu kameras, kas ir neaizstājama, ja ir jāizbrauc šaurās vietās vai jānovieto auto stāvvietā. Tev ir iespējams redzēt visapkārt savam auto, tā, it kā kāds filmētu to no augšas. Ļoti būtiska funkcija, bez kuras nevarētu šobrīd iedomāties savu ikdienu, ir automātiskā priekšējo lukturu gaisma – lukturi ieslēdzas, kad iebrauc tunelī vai iestājas krēsla, tāpat arī tas ir aprīkots ar automātiskajiem tālajiem un tuvajiem lukturiem. Tas nozīmē, ka tev nav vairs jāpārslēdz tālie lukturi, kad pretī brauc cita automašīna, jo sistēma pati to izdarīs tavā vietā. Un trešā ērtība ir ProPILOT funkcija, kas tavā vietā uztur auto braukšanas ātrumu, apstādina auto un atsāk kustību, kā arī notur automobili savā braukšanas joslā. Tev tikai jātur rokas uz stūres, lai nepieciešamības gadījumā vari pārņemt auto vadību.”