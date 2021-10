Zaļā karotīte Latvijas ražotājam ir nacionālās identitātes jautājums

Biezpiens un krējums ir mūsu galvenie un svarīgākie produkti, ko arī visvairāk eksportējam – 80% no visa saražotā ir krējums un biezpiens, tāpēc arī izvēlējāmies šos produktus Zaļās karotītes kvalitātes zīmes iegūšanai.

Patiesībā varējām arī agrāk veikt sertifikāciju, no kvalitātes viedokļa šķēršļu nebija, taču nebijām paguvuši to izdarīt. Es teiktu, ka Latvijas ražotājam tas ir nacionālās identitātes jautājums, jo tieši to apliecina zīme Kvalitatīvs produkts ar karotīti. Labi zinām, ka Latvijā pircējām svarīgākais ir zemāka cena, tomēr arī nacionālais un vietējais uzņēmums spēlē būtisku lomu pirkuma izvēlē.