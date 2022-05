Latvijai ir augsts atkrastes vēja potenciāls – ko tas nozīmē?

Plānojot atkrastes vēja parku izbūvi jebkur pasaulē, viens no svarīgākajiem aspektiem ir piemērota pamatne. Baltijas jūras gultne Latvijas teritorijā, ir labi piemērota vēja parku uzstādīšanai, jo to pārsvarā klāj smilts nogulumi, kamēr Rīgas jūras līcī izveidojusies kombinācija ar smilts un dūņu nogulumiem. Lai sniegtu pēc iespējas precīzāku informāciju, katru no pieciem “Jūras plānojumā 2030” identificētajiem izpētes laukumiem nepieciešams izpētīt detalizēti, veicot slāņu un iespējamo biotopu padziļinātu izpēti. Tomēr kopumā smilts nogulumi, kas atrodas, sākot no astotā kilometra no krasta līnijas, kur vēja elektrostaciju parku būvniecība ir pieļaujama, Baltijas jūras teritorijā ir uzskatāms par labu un stabilu pamatu.