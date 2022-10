“Baltic Beauty 2022” jaunāko skaistumkopšanas līdzekļu TOP 15

“Arcaya” sejas ampulas ir īsti skaistuma eliksīri! Galvenā ampulu atšķirība un priekšrocība ir to iedarbības ātrums un augsta sastāvdaļu un aktīvo vielu koncentrācija. Jaunajā “ARCAYA Lifting Selection” komplektā ietilpst trīs ampulas: “Arcaya Hyaluron Plus”, kas ilgstoši iedarbojas uz dehidrētu un prasīgu ādu, “Arcaya Best Caviar” ādas atjaunošanai un mitrināšanai un “Arcaya Golden Repair”, kas lieliski atjauno un kopj nobriedušu un raupju ādu. Lietošana: pusi ampulas satura ieliet plaukstā un uzklāt uz attīrītas sejas ādas.

Jaunajai “Carelika” SOS nakts sejas maskai ir viegla tekstūra, tā uzlabo ādas stāvokli un piešķir veselīgu mirdzumu. Maska atjauno ādu miega laikā un aizkavē novecošanās pazīmes, intensīvi baro to un atjauno bojātās šūnas. Aktīvās sastāvdaļas: fukogels, nātrija hialuronāts, argirelīns. Lietošana: pirms gulētiešanas uz attīrītas sejas ādas uzklāt plānā kārtā SOS nakts masku, no rīta noskalot to ar ūdeni.