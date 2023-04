Atklājot stāstus par Trešā Reiha nežēlīgajām sievietēm

Daudzu gadu garumā vācu sievietes tika uzskatītas par pasīviem lieciniekiem šaušalīgajiem noziegumiem, ko pastrādāja nacisti. Tiesa, daudzas no viņām bija aktīvas to dalībnieces un bija tik pat brutālas kā vīrieši. “Sievietes zem Hitlera karoga” - dokumentāls stāsts divās daļās ar pirmizrādi 8. aprīlī pulksten 22 kanālā Viasat History atklās patiesību par Trešā Reiha bēdīgi slavenākajām sievietēm. Šajā rakstā ieskatīsimies dažu no Hitlera nežēlīgāko dāmu dzīvē.