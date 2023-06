Botāniskā dārza zālienā darbojas jau seši roboti

Artis Vītiņš uzsver, ka Nacionālajā botāniskajā dārzā bieži notiek dažādi pasākumi – kāzas, koncerti, gadatirgi –, tādēļ tiek pievērsta pastiprināta uzmanība zāliena izskatam, it īpaši centrālajā daļā. Tā kā līdz ar modernās laistīšanas sistēmas ierīkošanu, zāle sāka augt daudz ātrāk, bija nepieciešams pļaut ļoti regulāri, lai neveidotos zāles ataudzējums. Tas bija viens no iemesliem, kādēļ tika lemts par labu robotizētās pļaušanas risinājumam. Turklāt zāle ir daudz veselīgāka, ja to pļauj regulāri, nevis ļauj tai 2 nedēļas augt un tad nopļauj divas trešdaļas.