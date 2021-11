Rīgā notiks veselības aprūpes datu digitalizācijai veltīts tiešsaistes samits

Latvijas Republikas veselības ministrs Daniels Pavļuts: “Veselības aprūpes galvenais uzdevums ir rūpes par cilvēku veselību. Esam priecīgi, ka jau otro gadu pēc kārtas, piedaloties ekspertiem no visas pasaules, varam diskutēt par to, kā ar tehnoloģiju un inovāciju palīdzību uzlabot pacientu, veselības aprūpes speciālistu un pētnieku ikdienu. Pārdomāta un droša datu izmantošana ir viens no stūrakmeņiem mūsdienīgas veselības aprūpes nozares ilgtermiņa attīstībai.”