Copmaņi ir gatavi atklāt noslēpumus izstādē “Outdoor Riga 2024”

Pirmo reizi uz Atvērtās skatuves izstādē “Outdoor Riga” kāps plēsīgo zivju makšķernieku komūnas pārstāvji no Somijas. Trīs mānekļu meistari, starptautisku sacensību dalībnieki no Somijas ar Marko Palkeinenu un “Fin Custom Lures” priekšgalā klātienē dalīsies ne tikai ar šā brīža Somijas plēsīgo zivju copes tendencēm, bet arī vienu no saviem meistardarbiem – spinerbaitu. Izstādes apmeklētāji sestdien plkst. 14.00 aicināti uz spinerbaitu lietošanas meistarklasi, kas norisināsies angļu valodā, tiks nodrošināta tulkošana.