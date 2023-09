Tālā robeža: patiesība par indiāņiem un kovbojiem

Ikoniskākais tēls no mežonīgo rietumu filmām Amerikā parādījās apmēram 1800. gadu vidū. Pateicoties dzelzceļa būves attīstībai, attālumi saruka, un populācija strauji auga, kā dēļ ļaudīm bija nepieciešams lielāks ēdiena apjoms. Patēriņa topa augšgalā bija liellops, un ganāmpulku ganīšanai bija nepieciešami speciālisti – viņi arī bija tie, ko vēlāk sāka saukt par kovbojiem. Prasmes ganāmpulku pieskatīšanā nāk no Ziemeļāfrikas, kur mori lopus ganīja zirgu mugurās, savukārt virvju izmantošana nāk no Rietumāfrikas, un abi šie paņēmieni Amerikā nonāca ar vergu palīdzību. Pirmie šīs tehnikas sāka izmantot vakeri pie Meksikas rietumu krastiem, līdz ar to var teikt, ka meksikāņu “lopu menedžeri”, ko trenēja vergi, kļuva par pirmajiem kovbojiem Amerikā.