2021. gada pieturzīmes ⟩ Gada būtiskākie un interesantākie notikumi ekonomikā un finanšu jomā

Internets ir tā vieta, kur cilvēki ļoti ātri atrod kādu tēmu, par ko jokoties. Un par joku avotu martā kļuva kuģis "Ever Given", kas burtiski iesprūda Suecas kanālā, bloķējot kuģu satiksmi vienā no pasaules noslogotākajiem tirdzniecības ceļiem. Tiesa gan, šeit smieties nebija par ko, jo Suecas kanāla blokāde izmaksāja ļoti lielu naudu, tāpat tika padziļināta krīze loģistikas jomā, aizkavējoties preču piegādēm. Lai arī kuģis "Ever Given" tika izkustināts un Suecas kanāls tika atbrīvots dažas dienas vēlāk, marta beigās, šī sāga turpinājās vēl vairākus mēnešus, jo Ēģipte pieprasīja kompensāciju no kuģa īpašniekiem. Līdz ar to, šis kuģis Suecas kanālu pameta vien jūlijā, kad bija izdevies panākt vienošanos starp Ēģiptes valdību un kuģa īpašniekiem.